إطلاق قناة تلفزيونية ورقمية لبث شعائر الحج باللغة الإنجليزية

و قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: إطلاق القناة يأتي انطلاقاً من دور الهيئة الأصيل في نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وهو ما يمثل مناسبة لتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وإظهار الرسائل العظيمة للدين الإسلامي من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين في مكان واحد في وقت محدد كل عام ملبيين طائعين.