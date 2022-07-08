إطلاق قناة تلفزيونية ورقمية لبث شعائر الحج باللغة الإنجليزية

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قناة مؤقتة باللغة الإنجليزية Saudi TV لبث شعائر الحج وأكثر من 8 وثائقيات مترجمة باللغة الإنجليزية، كخدمة للمسلمين المتحدثين باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.
و قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: إطلاق القناة يأتي انطلاقاً من دور الهيئة الأصيل في نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وهو ما يمثل مناسبة لتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وإظهار الرسائل العظيمة للدين الإسلامي من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين في مكان واحد في وقت محدد كل عام ملبيين طائعين.
وأضاف: الاستعداد لإطلاق القناة قد بدأ بشكل مبكر لمواكبة موسم الحج وبأسلوب منهجي يتواكب ومراحل التخطيط المبكر التي تنتهجها الهيئة لتغطية الأحداث والمناسبات الدينية والوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث سيشهد المتابع للقناة بث العديد من الأعمال الوثائقية، بالإضافة إلى بث مباشر من المشاعر المقدسة لنقل مناسك الحج بالاعتماد على اللغة الإنجليزية التي تعد الوسيلة الأمثل لمخاطبة العالم وتوصيل رسالة الحج، حيث تُعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأوسع استخداماً في العالم.
وكان البث المباشر للقناة قد بدأ منذ توافد الحجاج على جبل عرفات، يوم الخميس 8 ذي الحجة، الموافق 7 يوليو الجاري، ويستمر بث القناة على مدار 24 ساعة من المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، ويمتد لجميع أيام الحج، حتى 12 يوليو الموافق 13 ذي الحجة.
وشهدت القناة متابعة واسعة في بداية اطلاقها حيث تزامن البث التلفزيوني بالإضافة للبث الرقمي عبر منصتي (يوتيوب) (تويتر)، حيث تابع ملايين المسلمين حول العالم مشاهد الحج على الهواء، كما بثت القناة خطبة عرفة التي وافقت خطبة الجمعة مترجمة.
وستبث القناة 8 وثائقيات مترجمة للغة الإنجليزية، وهي: "حجة الرسول الجزء الأول، حجة الرسول الجزء الثاني، تعظيم البلد الحرام، الذكاء الاصطناعي، صوت الحرم، الحج عرفة، زمزم، معهد أبحاث الحج".
ويتابع الملايين حول العالم البث المباشر لقنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذ يتابع قناة القرآن الكريم، أكثر من 1.8 مليون متابع، وحققت ملايين المشاهدات من خارج المملكة العربية السعودية في 2022م كما قدمت الهيئة العديد من الأعمال الخاصة بموسم الحج، حيث تعمل الهيئة على مواكبة كافة الأحداث والمناسبات بدورات برامجية يتم الإعداد لها بشكل مبكر عبر فرق مختصة لتقديم محتوى يواكب تطلعات المشاهدين من خلال قنواتها.