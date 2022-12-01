"مشاط" يستعرض 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح نائب الوزير خلال مشاركته في اليوم الثاني من فعاليات "جولة مسك"، والمقامة بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أن الوصول إلى مليون متطوع بحلول العام 2030، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، يعد أمرًا يسيرًا ويمكن تحقيقه قبل حلول 2030، وذلك من خلال حوكمة العمل الخيري، وإيجاد البرامج والأنشطة التطوعية المتنوعة، وتقديم الحوافز التقديرية للتشجيع على التطوع، وإبراز دور المتطوعين، للإسهام بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الرؤية، وتعزيز الدور الإعلامي لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وإيجاد معايير لتقييم جودة العمل التطوعي.