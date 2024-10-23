القيادة تهنئ الرئيس لونغ كوونغ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس لونغ كوونغ، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.