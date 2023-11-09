"تمساح الشرقية" يتسبّب في إغلاق حديقة حيوانات.. ومالكها لـ"سبق": لا ذنب لنا

وأردف: بعد 28 عامًا، وهي عمر حديقة الحيوانات في القطيف، صدر قرار مصادرة الحيوانات رغم أننا ليس لنا ذنب في ذلك، بل نحن قمنا بإنهاء هذه المشكلة وأدخلنا التمساح لدينا في الحديقة، وعند سؤالهم عن سبب مصادرة الحيوانات من حديقة الحيوانات قالوا: إن الكمّ الكبير من الحيوانات فيها هو السبب.