"تمساح الشرقية" يتسبّب في إغلاق حديقة حيوانات.. ومالكها لـ"سبق": لا ذنب لنا

في متابعة لتمساح الشرقية الهارب الذي تم العثور عليه في أحد شوارع محافظة القطيف؛ أكدت مصادر "سبق" أن قرارًا صدر بمصادرة جميع الحيوانات المفترسة من حديقة الحيوانات الوحيدة في القطيف.
وتواصلت "سبق" مع مالك حديقة الحيوانات في القطيف، ناصر النمر، والذي أكّد أن التمساح الذي تم العثور عليه ليس من حيوانات الحديقة، وأنه لا علم له به، وأنه مجهول.
وأضاف "النمر" بالقول: التمساح تم إنزاله من مركبة مجهولة في مزرعة مجاورة لحديقة الحيوانات التابعة لنا ومغادرة المركبة، وبعد العثور عليه في أحد الشوارع في محافظة القطيف واصطياده، قمنا بإدخاله حديقة الحيوانات كحلّ مؤقت، وإنهاء الذعر والمشكلة التي حدثت في الشارع بعد مشاهدته.
وأردف: بعد 28 عامًا، وهي عمر حديقة الحيوانات في القطيف، صدر قرار مصادرة الحيوانات رغم أننا ليس لنا ذنب في ذلك، بل نحن قمنا بإنهاء هذه المشكلة وأدخلنا التمساح لدينا في الحديقة، وعند سؤالهم عن سبب مصادرة الحيوانات من حديقة الحيوانات قالوا: إن الكمّ الكبير من الحيوانات فيها هو السبب.
وقد تمكّنت فِرَق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مؤخرًا، من السيطرة على تمساح في أحد شوارع محافظة القطيف، بعد بلاغ تَلَقّته من أحد الأشخاص يفيد فيه بمشاهدة تمساح يتجول في أحد الشوارع.
وعلى الفور هرعت فِرَق الإنقاذ إلى موقع البلاغ، وتمكّنت من السيطرة على التمساح الذي يبلغ طوله حوالَي 3 أمتار باستخدام شباك معدنية خاصة، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله وإعادته إلى موطنه الطبيعي.
من جانب آخر أغلقت بلديةُ محافظة القطيف، الحديقةَ التي هرب منها التمساح بالمحافظة، احترازيًّا، وتم اتّخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شرطة المحافظة؛ وذلك بعد السيطرة على التمساح، وقامت البلدية بتفقد المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.