بادرة إنسانية رائعة: "فتيات مكة" بالورود يخففن آلام الحجاج المنوَّمين في المستشفيات

وأوضحت عنود فيرق وإسراء دبلول، الممثلتان عن "مشارق الماسية"، أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، مشيرتَين إلى أن خدمة الحجاج شرف عظيم وواجب إنساني وديني، وأن الجميع يسعى من مقدمي الخدمة دائمًا لتقديم أفضل مستويات الرعاية لعملائهم، ومساعدتهم في جميع المواقع وكل الظروف.