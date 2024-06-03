بادرة إنسانية رائعة: "فتيات مكة" بالورود يخففن آلام الحجاج المنوَّمين في المستشفيات

في بادرة إنسانية رائعة، تُجسِّد روح التضامن لدى الشعب السعودي، قامت مجموعة من الفتيات من مكة المكرمة بزيارة الحجاج المنوَّمين في المستشفيات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك لتقديم الدعم المعنوي والمواساة للحجاج الذين يمرون بظروف صحية، تستوجب البقاء في المستشفى.
وفي التفاصيل، شملت الزيارات عددًا من المرضى في مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية، ومستشفى الملك فيصل، وقدمن باقات الورود، وأضفين جوًّا من البهجة والأمل؛ ما دفع المرضى للتعبير عن امتنانهم العميق لهذه اللفتة الإنسانية.
وأوضحت عنود فيرق وإسراء دبلول، الممثلتان عن "مشارق الماسية"، أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، مشيرتَين إلى أن خدمة الحجاج شرف عظيم وواجب إنساني وديني، وأن الجميع يسعى من مقدمي الخدمة دائمًا لتقديم أفضل مستويات الرعاية لعملائهم، ومساعدتهم في جميع المواقع وكل الظروف.
وعبّر الحجاج وذووهم عن امتنانهم لهذه المبادرة النبيلة التي أضفت الأمل والإيجابية في نفوس المرضى من الحجاج، وشكروا الفتيات على روح البذل والعطاء التي تجلت في أدائهن والتزامهن بأعلى معايير الخدمة والتعامل الإنساني، الهادفة إلى تعزيز الروابط الإنسانية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للحجاج.