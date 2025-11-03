"الدفاع المدني ينفذ تجربة لصافرات الإنذار والإنذار المبكر اليوم في مناطق عدة"

كما سيتم في الوقت ذاته اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في جميع مناطق المملكة، بهدف التأكد من كفاءة الأنظمة التقنية وجاهزيتها في تنبيه السكان عند الطوارئ، مؤكدةً أن هذه التجربة لا تتطلب اتخاذ أي إجراء من المواطنين أو المقيمين.