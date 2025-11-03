"الدفاع المدني ينفذ تجربة لصافرات الإنذار والإنذار المبكر اليوم في مناطق عدة"

تُنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين (3 نوفمبر 2025م)، تجربةً لصافرات الإنذار الثابتة في عددٍ من المناطق، ضمن خططها لرفع الجاهزية وتعزيز كفاءة أنظمة التنبيه في حالات الطوارئ.
وأوضح “الدفاع المدني” أن التجربة ستشمل مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخُرج والدلم، إضافة إلى منطقة تبوك، ومحافظتي جدة وثُوَل في منطقة مكة المكرمة.
كما سيتم في الوقت ذاته اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في جميع مناطق المملكة، بهدف التأكد من كفاءة الأنظمة التقنية وجاهزيتها في تنبيه السكان عند الطوارئ، مؤكدةً أن هذه التجربة لا تتطلب اتخاذ أي إجراء من المواطنين أو المقيمين.
وبيّنت المديرية أن أوقات التجربة ستكون على النحو الآتي:
•نغمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالسلوك الجديد عند الساعة 1:00 ظهرًا.
•نغمة الإنذار المبكر عند الساعة 1:10 ظهرًا.
•صافرات الإنذار الثابتة عند الساعة 1:15 ظهرًا.
ودعت “الدفاع المدني” الجميع إلى التعاون في إنجاح التجربة، مؤكدًة استمرار جهودها في تطوير أنظمة التحذير المبكر لحماية الأرواح والممتلكات.