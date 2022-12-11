"وزارة الصناعة" تصدر 78 ترخيصاً جديداً خلال أكتوبر لـ 5 أنشطة صناعية

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 803 تراخيص، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10788 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.374 تريليون ريال، فيما بلغ عدد الوظائف الفعلية التي خلقها القطاع الصناعي خلال شهر أكتوبر 6011 وظيفة، منها 2302 وظيفة للمواطنين.