"الحُبَارَى" الطريدة الأولى والتراثية للصقَّارين.. و"محمية الشمال" تحتضن الكثير منه

يُعدُّ "طائر الحُبَارَى"، من أكبر الطيور حجمًا، ويعيش عبر آلاف الكيلومترات وفي عدة أقطار، وتبقى بعض الحبارى على مدار العام، إلا أن معظمها يقضي الشتاء على بعد آلاف الكيلومترات من مناطق التكاثر، كما أن طائر الحبارى الطريدة الأولى والتراثية للصقارين؛ وهو يشكل التحدي الكبير لهم ولصقورهم واصطياده يعطيهم الإحساس بالفخر، ويوصف بصديق الصقر ورفيقه الدائم.