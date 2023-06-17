قانوني: التعامل مع النفايات بشكل مخالف عقوبته تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليونية

وأضاف "يحدد القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه أو يقوم بأي فعلٍ يشكل خطرًا على الصحة أو يضر بالبيئة. فمن بين هذه العقوبات، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بتخزين النفايات، أو حرقها، أو معالجتها، أو إغراقها، أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرًا على الصحة".