"اسيتي العالمية" تدشن مقرها الإقليمي لأعمال الصحة الطبية في الشرق الأوسط بالرياض

وفي هذا السياق، قال أحمد علواني، مدير إدارة الأعمال للشرق الأوسط في شركة اسيتي: "يمثل افتتاح المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة استراتيجية تنسجم مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، ومع ما أتاحته رؤية 2030 من بيئة استثمارية محفزة، لا سيما في القطاع الصحي، الأمر الذي جعل من السوق السعودي والرياض تحديدًا نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة تدعم خططنا المستقبلية في المنطقة".