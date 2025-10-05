"اسيتي العالمية" تدشن مقرها الإقليمي لأعمال الصحة الطبية في الشرق الأوسط بالرياض

افتتحت شركة اسيتي العالمية المتخصصة في الحلول الصحية والطبية، مقرها الإقليمي الجديد بمدينة الرياض ليكون مركزًا رئيسيًا لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس التزامها بدعم مسيرة التحول الصحي في المملكة وتعزيز شراكاتها الإقليمية، خاصةً أن القطاع الصحي يُعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 وأحد أولوياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور د. خالد بن عدنان البريكان، وكيل الوزارة للاستثمار في وزارة الصحة، إلى جانب عدد من الشركاء والمهتمين بالقطاع الصحي.
وأوضحت الشركة أن افتتاح المقر الجديد يأتي في وقت تخطط فيه المملكة لاستثمار أكثر من 65 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية ورفع مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بما يرسخ مكانة السوق السعودي كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة.
وفي إطار تعزيز الشراكات المحلية، وقّعت "اسيتي" مذكرة تفاهم مع كل من شركة الدواء للخدمات الطبية (دمسكو) وشركة فاروق ومأمون تمر وشركاهما، بهدف رفع معايير الرعاية الصحية وتوسيع الوصول إلى حلول طبية عالية الجودة في المملكة والمنطقة، مؤكدة أن اختيار شركاء محليين بخبراتهم الطويلة ومكانتهم الرائدة يعكس توافق الرؤى والأهداف المشتركة.
وفي هذا السياق، قال أحمد علواني، مدير إدارة الأعمال للشرق الأوسط في شركة اسيتي: "يمثل افتتاح المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة استراتيجية تنسجم مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، ومع ما أتاحته رؤية 2030 من بيئة استثمارية محفزة، لا سيما في القطاع الصحي، الأمر الذي جعل من السوق السعودي والرياض تحديدًا نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة تدعم خططنا المستقبلية في المنطقة".
وأضاف علواني، خلال حديثه مع صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن المكتب الإقليمي الجديد سيقوي علاقات الشركة الاستراتيجية، ويقربها من صناع القرار محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن موقع الرياض الجغرافي في قلب الشرق الأوسط يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية، ويعزز فرص التوسع والنمو.
كما لفت إلى أن الشركة حريصة على تقديم حلول عملية عبر شراكات حقيقية مع القطاع الصحي تضمن الاستخدام الأمثل للمنتجات وتقلل من النفقات، موضحًا أن "اسيتي" توفر تحت مظلة واحدة حلولًا متعددة تشمل علاج الجروح والحروق، وإدارة سلس البول، والتعامل مع حالات الوذمة الشحمية والاعتلال اللمفاوي.
وتستعد إسيتي لإطلاق مجموعة من الحلول المبتكرة في السوق السعودي، من أبرزها ضمادات العناية بالجروح المضادة للميكروبات (Cutimed Sorbact)، التي تساهم في الحد من الاعتماد على المضادات الحيوية لعلاج الجروح المزمنة مثل القدم السكري وتقليل مدة العلاج.
كما تعتزم طرح جهاز TENA SmartCare، وهو نظام استشعار ذكي لإدارة سلس البول عبر تقنيات رقمية مبتكرة، إلى جانب أدوات رقمية مثل تطبيق Cutimed Wound Navigator الذي يمكّن الفرق الطبية من تقييم الجروح المزمنة بدقة، ووضع خطط علاجية قائمة على البيانات، وتتبع مراحل الشفاء بكفاءة.
وكشف "علواني" أن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والمراكز المتخصصة في علاج مرض السكري على مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين في التعامل مع القدم السكري والحد من عمليات البتر، إضافة إلى مبادرات توعوية لزيادة الوعي المجتمعي حول أمراض مثل الوذمة اللمفاوية والشحمية، إيمانًا منها بأن بناء مجتمعات صحية يبدأ من تعزيز الوعي.
وأضاف أن تميز "اسيتي" لا يقتصر على تقديم الحلول فحسب، بل يتمثل في ترك بصمة ملموسة تسهم في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة حياة المرضى.
من جانبها، قالت يسرا إمبابي، مديرة التسويق للشرق الأوسط في شركة اسيتي: "إن القطاع الصحي في المملكة يشهد نموًا متسارعًا، والعديد من مؤسسات الرعاية الصحية تتمتع بتصنيفات عالمية مرموقة، وسيمنحنا التعاون مع هذه المؤسسات فرصة للاستفادة من نجاحاتها كنموذج للتوسع داخل المملكة وخارجها، ويدعم خططنا الإقليمية لتطوير القطاع الصحي".
وأضافت إمبابي: "نركز على إدخال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة واستدامة خدمات الرعاية الصحية، وتبني نموذج الرعاية القائمة على القيمة بما يلبي احتياجات المرضى ومقدمي الرعاية على حد سواء، كما نعمل على تدريب الكوادر الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجالات مثل التحكم في البول، وإدارة الجروح المزمنة، والاستسقاء اللمفي، وأمراض العظام".
وتقدم «اسيتي» في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من الحلول الطبية عبر علامات تجارية عالمية موثوقة تشمل: TENA®️، وCutimed®️، وLeukoplast®️، وDelta-Cast®️، وActimove®️، وJOBST®️، حيث تمثل المملكة أحد أكبر الأسواق وأكثرها جذبًا لاستثمارات الشركة، ما يجعل من الرياض نقطة انطلاق محورية لتعزيز حضورها الإقليمي.
ويجسد افتتاح المقر الإقليمي في الرياض التزام "اسيتي" بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم أحدث ابتكاراتها الرقمية التي تساهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة.