"خفايا عالم التنقيب عن الآثار وأسراره" في رحلة تاريخية تقرأ تفاصيلها من دادان

عالم التنقيب عن الآثار مليء بالخبايا، وأيضًا المفاجآت، ومن هذا المنطلق قررت "سبق" أن تدخل إلى هذا العالم؛ لتتعرف على تفاصيل مهمة تاريخية أسندت إلى علماء آثار؛ حيث تحمل معالم هذه المهمة ما عمدت إليه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإضافة فعاليات يتعرف من خلالها الزوار على طريقة العمل في عالم الآثار؛ من خلال تجسيد نموذج لكل التفاصيل من حيث الموقع والأدوات المستخدمة في التنقيب.