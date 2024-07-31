الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعّل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

وأنشأت الوزارة إدارة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ حيث تقوم بدراسة جميع الحالات الواردة لها، والتعامل معها بسرية وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة تلك الجرائم، من خلال لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية استهدفت تأهيل منسوبي الوزارة من فئة المراقبين ومراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء، على مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري؛ وذلك بغرض حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.