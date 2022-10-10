"سنار" يشارك في ملتقى الصحة العالمي 2022 مبرزًا خدماته في الطب الاتصالي والرعاية الطبية المنزلية

تشارك شركة سنار للطب الاتصالي والرعاية الطبية عن بعد في ملتقى الصحة العالمي 2022 الذي انطلق اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته بتنظيم وزارة الصحة في المملكة حتى 11 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة 10000 مشارك و250 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة في العالم.
وتسعى "سنار" من خلال مشاركتها في هذا الملتقى، إلى إبراز خدماتها عبر "تطبيق سنار"، الذي يقدم خدمات الطب الاتصالي بطرق تقنية مبتكرة وحلول متأتمتة مع مراعاة راحة المرضى بواسطة 25 عيادة إلكترونية عن بعد لنخبة من الأطباء السعوديين، حيث يهدف إلى تسهيل الوصول للأطباء من جميع أنحاء المملكة عن طريق الاستشارات الإلكترونية، أو عن طريق الزيارات الطبية المنزلية في 23 مدينة حول المملكة، وتوفير الخدمات الصحية لتكون بمتناول اليد وبأفضل جودة وأسهل طريقة ممكنة.
وأوضح الأستاذ فيصل بن عبدالله الحميضي، الشريك المؤسس ورئيس الإدارة التنفيذية بأن المشاركة في هذا الملتقى الذي يعدّ أكبر تجمع سنوي لأخصائيي الرعاية الصحية، تستهدف المساهمة في التحول التقني للقطاع الصحي بالمملكة، وتسليط الضوء على أهمية دور "تطبيق سنار"، وما يقدمه من خدمات الرعاية الطبية المنزلية دونما الخروج من البيت، شاملة زيارة الطبيب وخدمات التمريض والتحاليل المخبرية، فضلاً عن الاستشارات الطبية عن بعد بواسطة الفيديو.
وأضاف الحميضي أن التطبيق يمارس نشاطه في أرجاء المملكة كافة، ويتعاقد مع نخبة من الأطباء المعتمدين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويجمع حالياً 25 عيادة إلكترونية بمختلف التخصصات الطبية في منصة واحدة عن بعد، مؤكّداً توفير خدمات التطبيق للمشمولين بالتأمين الطبي لدى كبريات شركات التأمين الطبي في المملكة، مثل بوبا والتعاونية وميد غلف وتكافل الراجحي وملاذ، وذلك من الاستشارات حتى استصدار الوصفات الطبية.
تجدر الإشارة إلى أن التطبيق متوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وفي موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، ويمكن تحميله والتسجيل فيه للحصول على الخدمات الصحية المطلوبة لأفراد الأسرة كافة، بما فيها الزيارات المنزلية، والرعاية التمريضية، والعلاج الطبيعي، والخدمات المخبرية.