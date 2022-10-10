"سنار" يشارك في ملتقى الصحة العالمي 2022 مبرزًا خدماته في الطب الاتصالي والرعاية الطبية المنزلية

وتسعى "سنار" من خلال مشاركتها في هذا الملتقى، إلى إبراز خدماتها عبر "تطبيق سنار"، الذي يقدم خدمات الطب الاتصالي بطرق تقنية مبتكرة وحلول متأتمتة مع مراعاة راحة المرضى بواسطة 25 عيادة إلكترونية عن بعد لنخبة من الأطباء السعوديين، حيث يهدف إلى تسهيل الوصول للأطباء من جميع أنحاء المملكة عن طريق الاستشارات الإلكترونية، أو عن طريق الزيارات الطبية المنزلية في 23 مدينة حول المملكة، وتوفير الخدمات الصحية لتكون بمتناول اليد وبأفضل جودة وأسهل طريقة ممكنة.