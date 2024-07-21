"التجارة" تشهِّر بمدير منشأة لتورطه بالغش في تغيير طاقة أجهزة التكييف

ويعد ذلك غشًا وتضليلًا للمستهلك، كما يعتبر مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري الذي نص على معاقبة كل من غش في وزن ومقاس وطاقة السلعة، أو خدع في ذاتية المنتج وطبيعته ونوعه و عناصره وصفاته الجوهرية.