كرّم صحيفة "سبق".. وزير الموارد البشرية يرعى ملتقى ليالي إخاء الرمضاني

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لإخاء المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين عن شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرعايته ملتقى ليالي إخاء واهتمامه بتمكين الأبناء الأيتام وتجويد حياتهم وتطوير قدراتهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة، وحرصه على النهوض بالقطاع غير الربحي وتنميته، وتعزيز الابتكار والإبداع في برامجه وتحقيق الاستدامة المالية في مشاريعه.