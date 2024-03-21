كرّم صحيفة "سبق".. وزير الموارد البشرية يرعى ملتقى ليالي إخاء الرمضاني

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حفل افتتاح ملتقى ليالي إخاء الرمضاني 2024 ، بمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري والذي يستمر ليوميين متتالين، وذلك بحضور المدعوين من المسؤولين وعدد من رجال الأعمال والداعمين والإعلاميين وكوكبة من النخب المهتمين بالشأن الاجتماعي، ومنسوبي وأبناء المؤسسة.
وافتتح الوزير ملتقى "ليالي إخاء الرمضاني" بجلسة مغلقة بعنوان "تمكين الأيتام في المجتمع" بمشاركة 40 من الأبناء الأيتام ضمن مبادرة "تطوع بخبرتك", والتي تهدف لزيادة وعي واهتمام الأبناء بتطوير قدراتهم ومهاراتهم واستفادتهم من خبرة معالي الوزير وتضمنت محاور الجلسة أهمية التدريب والتأهيل واكتساب المهارات والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2023.
وبدأ الحفل الرسمي بالسلام الوطني وكلمة ترحيبية بالحضور ثم عرض مرئي بعنوان "اذكروهم بدعوة" لدعم مشروع صدقة جارية من خلال المساهمة الوقفية للأيتام الذين رحلوا عن الدنيا ليكون أجراً لا ينقطع للمتبرعين والمتبرع لهم.
وتلا ذلك، كلمة الأيتام ألقاها عنهم "فريق عادوا بهمة" استعرضوا فيها دور المؤسسة في تمكينهم وتحقيق التميز لهم ونجاحهم وتوفي الاستقلال والاكتفاء الذاتي لهم عبر دعمهم بمختلف مسارات التمكين ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة.
عقب ذلك تم إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة بمشاركة أبناء إخاء.
وتم توقيع اتفاقيات بين إخاء وعدد من المؤسسات والشركات لدعم برامج التمكين في المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، ولتحقيق التكامل والاستدامة في مشاريعها التنموية لصالح الأيتام.
وتوالت فقرات الحفل، حيث تم تكريم الفائزين في مسابقات إخاء وتكريم الرعاة وسفراء إخاء الداعمين والتقاط الصور التذكارية، وكرم صحيفة "سبق" الإلكترونية لجهودها الدائمة مع "إخاء".
جدير بالذكر أن ملتقى ليالي إخاء الرمضاني سوف يتخلله مجموعة الجلسات الحوارية بمشاركة عدد من الأساتذة والمختصين، اشتملت على "أثر العمل مع الأيتام وقراءة في كتاب وتأملات تحرك التغيير".
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لإخاء المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين عن شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرعايته ملتقى ليالي إخاء واهتمامه بتمكين الأبناء الأيتام وتجويد حياتهم وتطوير قدراتهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة، وحرصه على النهوض بالقطاع غير الربحي وتنميته، وتعزيز الابتكار والإبداع في برامجه وتحقيق الاستدامة المالية في مشاريعه.