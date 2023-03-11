رغم إصابته.. عبدالرحمن بن مطرف حمل البيرق السعودي في أوقات السلم والحرب.. تَعَرّف عليه

ومن أبرز مَن حمل الراية في الدولة السعودية الأولى هو إبراهيم بن طوق.. أما في الدولة السعودية الثانية فأبرز من حملها: عبدالله أبو نهية، والحميدي بن سلمة، وصالح بن هديان، وإبراهيم الظفيري.. وصولًا إلى حاملي الراية في الدولة السعودية الثالثة، ومن أبرزهم: عبداللطيف بن حسين المعشوق، الذي شهد كل معارك التوحيد، فلم يتخلف عن معركة واحدة حتى كانت معركة البكيرية، فاستشهد فيها، وكُلف ابنه منصور بحمل الراية في المعركة نفسها، فحملها ببسالة كما فعل والده، ولم يلبث أن استشهد في المعركة نفسها مدافعًا عن البيرق حتى الرمق الأخير، ودفن الاثنان معًا في أرض البكيرية.