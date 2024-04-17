"تعليم الطائف": فتح "نظام نور" للمعلمين للنقل الداخلي من 12-16 شوال

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، عن موعد فتح نظام نور للنقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ابتداءً من يوم الأحد الثاني عشر من شوال 1445، ويستمر حتى 16 شوال 1445هـ.
ورحب المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المنقولين إلى "إدارة تعليم الطائف" للدخول على نظام نور من خلال حساباتهم الشخصية وترتيب شرائح النقل وفق القطاع المنقول له.
وأهابت الإدارة بالراغبين من المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي، الدخول على حساباتهم في نظام نور وتسجيل رغباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، علمًا بأن إعلان نتيجة النقل الداخلي ستعلن خلال الفترة من 8 إلى 12 ذي القعدة 1445هـ، ومدة الاعتراض على النقل ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحركة.
وستكون مباشرة المنقولين والمنقولات في مدارسهم المنقولين إليها مع عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم 1446هـ، متمنين لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق والسداد.