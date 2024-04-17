"تعليم الطائف": فتح "نظام نور" للمعلمين للنقل الداخلي من 12-16 شوال

وأهابت الإدارة بالراغبين من المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي، الدخول على حساباتهم في نظام نور وتسجيل رغباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، علمًا بأن إعلان نتيجة النقل الداخلي ستعلن خلال الفترة من 8 إلى 12 ذي القعدة 1445هـ، ومدة الاعتراض على النقل ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحركة.