مصرع شخصَيْن نتيجة حادث على طريق "مكة-الليث".. والسكان يناشدون

لقي شخصان مصرعهما نتيجة حادث مروري، وقع على طريق الساحل القديم "مكة - الليث"، بالتحديد في أحد التقاطعات الخطيرة المحاذي لقرية طفيل.
وأعاد الحادث المروري، الذي وقع بين سيارة من نوع ميكروباص وشاحنة، مَطالب السكان بوضع حد لوقف نزيف الدماء في التقاطع الخطير، الذي يفتقر للإنارة ومطبات صناعية، بالرغم من أهمية الطريق.
وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": "نحن أهالي قرية طفيل بمحافظة الليث نكرر مطالبنا للجهات المعنية بوضع مطبات وإنارات على مداخل القرية على الطريق الدولي المكتظ بالشاحنات، التي تعبر دئمًا هذا الطريق باتجاه مصنع الأسمنت الواقع بالقرية، والمحاذي للطريق".
وأشار السكان إلى أن التقاطع بحاجة إلى إغلاق، واستبداله بمدخل آمن أسوة بمداخل القرى الواقعة على الطرق السريعة.
وقد نتج من الحادث الذي وقع مساء اليوم وفاة شخصَيْن، واحتراق المركبة، وسط مطالبات من السكان بضرورة إيجاد حلول سريعة لوقف نزيف الدماء، مؤكدين أن الموقع شهد حوادث دامية أخرى، وما زال يسجل حوادث ما لم يتم تدارُك الوضع من قِبل الجهات المختصة.