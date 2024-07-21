مصرع شخصَيْن نتيجة حادث على طريق "مكة-الليث".. والسكان يناشدون

وقد نتج من الحادث الذي وقع مساء اليوم وفاة شخصَيْن، واحتراق المركبة، وسط مطالبات من السكان بضرورة إيجاد حلول سريعة لوقف نزيف الدماء، مؤكدين أن الموقع شهد حوادث دامية أخرى، وما زال يسجل حوادث ما لم يتم تدارُك الوضع من قِبل الجهات المختصة.