الكاتب "العمري": السعودية أبرز الدول المتحولة للطاقة النظيفة وفق رؤية 2030

وأضاف: "قد لا يعلم كثيرون أن أول تصنيع سيارة كهربائية يعود إلى 188 عامًا وتحديدًا في عام 1832 عندما طور روبرت أندرسون، سيارة كهربائية، أي قبل ظهور السيارات التي تعمل بالوقود بنحو 56 عامًا، وأنه بحلول 1912 كانت هناك 38 ألف سيارة، ولكن مع ارتفاع تكلفة محرك السيارات الكهربائية في ذلك الوقت مقارنة مع المحرك التقليدي (الذي يعتمد على البنزين)، إضافة لعامل السرعة والقدرة على قطع مسافات طويلة لصالح سيارات البنزين، سقط إنتاج السيارات الكهربائية بشكل كبير مع مرور الوقت".