"ميفانا".. هنا يتجمّع رواد الأعمال في الغذاء والطهي بمهرجان صيف أبها

وأشارت إلى أنها حظيت بإقبال كبير من قبل زوار المهرجان باعتبارها كادرًا سعوديًا يقدم الوجبات السعودية، مشيدةً بجهود اللجنة التنظيمية للمهرجان في إتاحة فرصة المشاركة وإبراز رواد الأعمال السعوديين، لافتة إلى أنها تحظى بدعم كبير من قبل وزارة الثقافة التي أتاحت لها الفرصة في تقديم الأكلات العسيرية وفنون طهيها للمشاركة في تحكيم الأكلات العالمية التي نتج عنها حصول منطقة عسير على لقب عاصمة فنون الطهي لعام 2024 كأول منطقة عربية تحصل على هذا اللقب.