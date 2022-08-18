مختص: السعودية صنعت فارقاً كبيرًا في مجال العمل الإغاثي رغم التحديات

وواصل: إن العمل الإنساني في بلادنا بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً للسعودية وشعبها، سيراً على طريق القائد المؤسس طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة، فالمملكة صنعت فارقاً عظيماً في مجال العمل الإنساني، إذ أصبح إحدى سمات الوطن الغالي، وأخذ مساراً ونهجاً شاملاً لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، وإنما يبادر إلى التحرك الحثيث نحو مناطق الأزمات الإنسانية، ويتفاعل معها ويمد لها يد العون، وبهذه تؤكد السعودية في مختلف المواقف والمناسبات التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، حتى باتت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية في جميع مناطق العالم.