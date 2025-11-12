"التجارة" تشهر بمنشأة ومخالفين ارتكبوا الغش التجاري ببيعهم مشروبات غازية منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تجارية وعاملين اثنين لدى المنشأة بعد صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الفرق الرقابية للوزارة 67 عبوة مشروبات غازية منتهية الصلاحية معروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمدينة بريدة، تم مصادرتها وإتلافها لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المستهلكين.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 14 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف البضاعة المغشوشة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.