"مشرف برنامج رواد الفضاء": المملكة أصبحت ضمن أعلى 10 دول عالمياً بعدد رواد الفضاء

من ناحية الأبحاث العلمية، قال الغفيلي؛ إن لدينا تجارب تقام لأول مرة في محطة الفضاء الدولية، وعادة التقنيات تنقل من الفضاء إلى الأرض، مثل منقيات الهواء والمياه، لكن ما قمنا به كان مختلفاً بانتقال تقنيات مثل الاستمطار من الأرض للفضاء لدعم عمليات الاستدامة لرواد القضاء، في ظل قلة الموارد مثل المياه والأكسجين، أيضا تجارب الخلايا المناعية، ولأول مرة على محطة الفضاء الدولية يتم تقديم تجارب توعوية وتعليمية بين رواد الفضاء، و12 ألف طالب على الأرض في الوقت نفسه.