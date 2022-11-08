انطلاق قمة رؤساء "مبادرة تنسيق عمل المناخ في شرق المتوسط" لتغيُّر المناخ بشرم الشيخ

من جهته، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في كلمته إلى النظر في السياسات الإقليمية، وكيفية مشاركة المياه بين الدول بشكلٍ جيد على أن تكون الدول كافة على دراية بالإجراءات التشغيلية لكل دولة أخرى، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على هذه الإجرائية لضمان التعاون بين دول الجوار وليس فقط المراقبة، بل المساهمة في تلك الإجراءات.