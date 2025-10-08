"الأراضي البيضاء" يرصد عقارات الرياض ويدعو الملاك للتسجيل قبل نهاية أكتوبر 2025

وأكد البرنامج أن المالك هو الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بذلك، موضحًا أن النظام يعاقب المخالفين بغرامات لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق، دون إعفائهم من السداد، ويتيح التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من التبليغ.