"الكوهجي للتطوير العقاري" تُطلِق "فيلانو" و"فلامنت" في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025

ويُعدُّ مشروع "فيلانو" أحدث المشاريع الساحلية الفاخرة للشركة، الذي يتباهى بموقعه الإستراتيجي على الواجهة البحرية في الخُبَر، بمساحة بناءٍ إجماليةٍ تُقدَّر بنحو 220,000 متر مربع. ويتكوَّن من ثلاثة أبراجٍ سكنيةٍ تضم 1,250 وحدةً بمساحاتٍ متنوِّعةٍ تشمل شققًا من غرفة نوم واحدة، أو غرفتَين، أو ثلاث غرفٍ تُطِلُّ على كورنيش الخُبَر، إلى جانب المرافق الفاخرة، التي تشمل ناديًا رياضيًّا، مضمار جري، مناطق شواء، مسابح، صالة سينما، صالة كبار الشخصيات، مركز أعمالٍ ومصلَّى، بالإضافة إلى خدمات استقبال وغسيل وسوبر ماركت؛ ليعكس المشروع إستراتيجية "الكوهجي" في التوسُّع الإقليمي وتقديم مشاريع مبتكرة.