"الكوهجي للتطوير العقاري" تُطلِق "فيلانو" و"فلامنت" في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025

أعلنت "شركة الكوهجي للتطوير العقاري"، الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمنطقة، عن إطلاق مشروعَيها الأيقونيَّين "فيلانو" و"فلامنت"، خلال افتتاح مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025.
ويُمثِّل هذان المشروعان نقلةً نوعيةً في مفهوم المشاريع السكنية الفاخرة؛ حيث يجمع كلٌّ منهما بين التصميم العصري، والاستدامة، وجودة الحياة. وتأتي هذه الإطلاقات في إطار إستراتيجية "الكوهجي" التوسُّعية لتعزيز حضورها في السوق السعودية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطوِّرين الإقليميين في قطاع العقارات الفاخرة.
ويُعدُّ مشروع "فيلانو" أحدث المشاريع الساحلية الفاخرة للشركة، الذي يتباهى بموقعه الإستراتيجي على الواجهة البحرية في الخُبَر، بمساحة بناءٍ إجماليةٍ تُقدَّر بنحو 220,000 متر مربع. ويتكوَّن من ثلاثة أبراجٍ سكنيةٍ تضم 1,250 وحدةً بمساحاتٍ متنوِّعةٍ تشمل شققًا من غرفة نوم واحدة، أو غرفتَين، أو ثلاث غرفٍ تُطِلُّ على كورنيش الخُبَر، إلى جانب المرافق الفاخرة، التي تشمل ناديًا رياضيًّا، مضمار جري، مناطق شواء، مسابح، صالة سينما، صالة كبار الشخصيات، مركز أعمالٍ ومصلَّى، بالإضافة إلى خدمات استقبال وغسيل وسوبر ماركت؛ ليعكس المشروع إستراتيجية "الكوهجي" في التوسُّع الإقليمي وتقديم مشاريع مبتكرة.
أما مشروع "فلامنت" فيقع في حي الجوهرة الراقي بالخُبَر، بمساحة 45,500 متر مربع، والذي يضمُّ مجموعةً من أربعة مبانٍ متوسطة الارتفاع، تمتد على 7 طوابق مكوَّنةٍ من 175 شقة. ويُقدِّم المشروع مجموعة شققٍ تبدأ من غرفةٍ واحدةٍ وصولًا إلى 4 غرف نوم، وغرفة خادمة، والتي تمَّ تصميمها لتوفِّر مزيجًا مثاليًّا بين الفخامة والرفاهية التي تلائم احتياجات السكان. وتضمُّ الوحدات شُرفاتٍ ومواقف تحت الأرض، وخدمة استقبال، إلى جانب مرافق متكاملة مثل نادٍ صحيّ، مسبح إنفينيتي، صالة سينما، مساحات عمل، وخدمات أمن وتنظيف يوميَّة؛ ليشكِّل مشروع "فلامنت" نموذجًا للحياة العصرية الراقية.
كما تستعرض الشركة خلال مشاركتها مشروعها الأحدث "ريوان الرُبى" الذي تقوم بتطويره بالشراكة مع (NHC) ضمن "وجهة الرُّبى" شرق الرياض، ويمتدُّ على مساحةٍ تزيد على 789 ألف متر مربع. ويضم المشروع 1,289 فيلا سكنية بتصاميم متنوِّعةٍ بين الفلل والدوبلكس، صُمِّمت بعنايةٍ لتلبية احتياجات الأسر السعودية، مع توفير بيئةٍ سكنيةٍ متكاملةٍ تجمع بين الراحة والفخامة.
وقد أعلنت "الكوهجي" عن عرضٍ خاصٍّ وحصريٍّ لزوَّار جناحها خلال أيام المعرض، يتمثَّل بطرح وحداتٍ سكنيةٍ حصريةٍ بأسعار تبدأ من 720 ألف ريال سعودي، بعد الدعم، ضمن مشروع "ريوان الربى"، وذلك تأكيدًا على جهودها في تقديم حوافز جاذبةٍ تشجِّع العملاء على التملُّك والاستثمار في مشاريعها السكنية المتميِّزة.
وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، قال المهندس محمد عبد الغفار الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة "الكوهجي للتطوير العقاري": "نسعد بإطلاق مشاريعنا الجديدة خلال مشاركتنا في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025، والتي تعكس رؤية "الكوهجي" في تقديم نماذج سكنيةٍ مبتكرةٍ تجمع بين الاستدامة، والفخامة والراحة وجودة الحياة، وتلبية احتياجات مختلف العملاء. كما تُمثِّل خطوةً مهمةً ضمن إستراتيجيتنا التوسعية في السوق السعودية، وتُسهم في ترسيخ مكانة "الكوهجي" كشركةٍ رائدةٍ بخبرةٍ تزيد على 50 عامًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ توفِّر تجربةً سكنيةً عصريةً ومميَّزة".
واختتم "الكوهجي" حديثه بالتأكيد على أن مشاريع الشركة في المملكة تُمثِّل نقطة انطلاقٍ لتوسُّعٍ إستراتيجيٍّ أوسع في المنطقة، مع التركيز على ابتكار تجارب سكنيةٍ راقيةٍ تُلبِّي تطلُّعات العملاء، وتواكب التحوُّلات في أنماط الحياة الحديثة.