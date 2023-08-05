عسير.. "التعليم" تستقبل غدًا المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

وحددت الإدارة مقر خدمات المستفيدين لاستقبال المرشحين من البنين، ومسرح التعليم مقرًا لاستقبال المرشحات من البنات، حيث يتوجب على المرشحين والمرشحات إحضار أصول "الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي".