ماكدونالدز السعودية تطلق هويتها الجديدة للمسؤولية المجتمعية تحت شعار "منكم وفيكم"

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الأمير مشعل بن خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي والمالك لشركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة امتياز ماكدونالدز في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة:

"منكم وفيكم ليست مجرد هوية جديدة، بل هي انعكاس حقيقي لرسالتنا والتزامنا بالمجتمع السعودي. لقد نشأنا من هذا الوطن، ومع أبنائه، وبه نفخر أن نواصل مسيرتنا في تمكين الشباب، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قيم الانتماء والعطاء."