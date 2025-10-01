تحت رعاية خادم الحرمين .. جامعة أم القرى تُنظم "ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة"

وتشهد النسخة الـ 25 للملتقى هذا العام ورش عمل وجلسات حوارية متُخصّصة في مجال الابتكار والاستدامة، تناقش موضوعاتها البُنية التَّحتيّة الذكيّة منخفضة الانبعاثات، والتحوّل نحو الحج الأخضر، وإدارة البصمة الكربونيّة وتحقيق الاستدامة البيئية، والابتكار في تهيئة البيئة المناخية للمشاعر المقدَّسة، إضافة إلى إدارة سُلوك الحشود، وتحليل ديناميكيات الحركة، والرعاية الصحيَّة الرقميَّة، والحلول التكنولوجية التفاعليَّة.