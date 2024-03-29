"عذاب وسواد وغشيان للوجه".. أمثلة ورسائل قرآنية تبين خطورة البعد عن ذكر الله

وأضاف "الذكري" في "خاتمته": جاء ضمير الشأن "هم" في قوله" هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، وما أفاده توكيد خلودهم في حال سيئة "لا يموت فيها ولا يحيى"، فلا يموت ويستريح، ولا يحيا حياة طيبة تستحق أن تسمى حياة، وكذلك تمام العظات من هذا المثل من علم بقرب الرحيل استعد للقاء العظيم الجليل، فالأمر جدّ لا هزل فيه "وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ".