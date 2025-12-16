معرض فني يوثق مسيرة الدكتور عبدالحليم رضوي بمشاركة 30 فنانًا سعوديًا في جاليري ضي الزمالك

ويستمر المعرض حتى 28 ديسمبر الجاري، ويضم مختارات فنية لعدد من أبرز رواد الفن التشكيلي السعودي، من بينهم: بكر شيخون، أحمد فلمبان، عبدالرحمن السليمان، طه الصبان، عبد الله حماس، سمير الدهام، فهد الحجيلان، شاليمار شربتلي، عبدالله إدريس، أيمن يسري، علا حجازي، محمد الرباط، فهد خليف، محمد الغامدي، عبدالرحمن المغربي، رياض حمدون، محمد الشهري، إحسان برهان، محمد العبلان، محمد الخبتي، سعيد العلاوي، أبو هريس، نهار مرزوق، خالد الأمير، أحمد الخزمري، عبدالله الزهراني، إلى جانب أسماء فنية أخرى.