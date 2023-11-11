"رئيس تحرير الرياض": القمم على أرض المملكة كلها مواقف وقرارات تصبّ في مصلحة الأمتين العربية والإسلامية

ويرصد "وفا" مبادرة إحدى نتائج هذه القمم، ويقول: "القمم الثلاث التي تعقد في الرياض عاصمة القرار العربي والإسلامي، قمم غاية في الأهمية؛ فمن القمة السعودية الأفريقية التي نتج عنها إعلان سمو ولي العهد "نحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات، كما نتطلّع إلى ضخّ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات، وتقديم خمسة مليارات دولار تمويلًا تنمويًّا إضافيًّا إلى أفريقيا حتى 2030"؛ تلك المبادرة الإنمائية بالتأكيد سيكون مردودها إيجابيًّا على المملكة وعلى الدول الأفريقية، وستؤثر في العلاقات بين المملكة ودول القارة السمراء، وستكون داعمًا حقيقيًّا للتنمية".