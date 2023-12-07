"السواحه" ونائبه في وادي السيليكون.. لقاءات مع قيادات شركات الذكاء الصناعي تعزز الفرص

وعلى الجانب الآخر، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، مع قيادات شركة nvidia؛ لمناقشة سبل البحث والابتكار في التقنيات العميقة وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الذكاء الاصطناعي، كما شملت الزيارة اجتماع "العوهلي" مع الرئيس ورئيس تطوير المنتجات في شركة Salesforce ديفيد شماير؛ لمناقشة الشراكة في الحلول والبرمجيات لدعم حلول الأعمال المبتكرة.