"السواحه" ونائبه في وادي السيليكون.. لقاءات مع قيادات شركات الذكاء الصناعي تعزز الفرص

عقد وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، ضمن جولة الوفد في الولايات المتحدة، اجتماعات مع شركات تقنية أمريكية؛ لتعزيز الشراكات لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مسيرة الابتكار في المملكة.
واجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم في وادي السيليكون مع الرئيس التنفيذي لشركة Databricks علي قدسي؛ لمناقشة حلول الأعمال المبتكرة التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، ومناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة.
وعلى الجانب الآخر، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، مع قيادات شركة nvidia؛ لمناقشة سبل البحث والابتكار في التقنيات العميقة وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الذكاء الاصطناعي، كما شملت الزيارة اجتماع "العوهلي" مع الرئيس ورئيس تطوير المنتجات في شركة Salesforce ديفيد شماير؛ لمناقشة الشراكة في الحلول والبرمجيات لدعم حلول الأعمال المبتكرة.