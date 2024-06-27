وكيل "الموارد البشرية" يستعرض مبادرات وبرامج المملكة للتعامل مع التغييرات في الرقمنة والتكنولوجيا

رأس وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني وفد المملكة المشارك في الاجتماع الإقليمي الثاني رفيع المستوى لتعليم الشباب المهارات وانتقالهم إلى العمل اللائق، والمنعقد خلال الفترة من 26 – 27 يونيو 2024م في جمهورية تونس، وذلك بمشاركة الوكيل المساعد للمهارات والتدريب حاتم البلاع، وعدد من ممثلي الجهات التالية (وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشروع سلام للتواصل الحضاري، جودة الحياة، مؤسسة مسك) ويهدف الاجتماع في نسخته الثانية إلى معالجة التحديات التي تؤثر على الشباب.
وقدّم "الزهراني" عددًا من المداخلات خلال حلقة النقاش الموضوعية التي تناولت موضوع الرقمنة واقتصاد الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر للشباب والنساء، حيث استعرض خلال الجلسة أهم المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة للتعامل مع التغييرات في الرقمنة والتكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التي ستؤثر على سوق العمل ونظام المهارات.
وقدم توضيح نهج الطلب على المهارات الذي تعمل المملكة العربية السعودية واستخدام الذكاء الاصطناعي في أجندة المهارات.
يذكر أن الاجتماع الإقليمي الأول عُقد في العاصمة الأردنية عمّان حيث اقترحت المكاتب الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسكو، و اليونيسيف، عقد الاجتماع الإقليمي الثاني حول تعلم الشباب وتطوير مهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق لمعالجة العقبات التي تؤثر على انتقال الشباب من التعلم إلى الكسب مع التركيز بشكل خاص على المهارات والوظائف الرقمية والخضراء، مع إعطاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجه الفتيات والشباب.