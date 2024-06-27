وكيل "الموارد البشرية" يستعرض مبادرات وبرامج المملكة للتعامل مع التغييرات في الرقمنة والتكنولوجيا

يذكر أن الاجتماع الإقليمي الأول عُقد في العاصمة الأردنية عمّان حيث اقترحت المكاتب الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسكو، و اليونيسيف، عقد الاجتماع الإقليمي الثاني حول تعلم الشباب وتطوير مهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق لمعالجة العقبات التي تؤثر على انتقال الشباب من التعلم إلى الكسب مع التركيز بشكل خاص على المهارات والوظائف الرقمية والخضراء، مع إعطاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجه الفتيات والشباب.