على مدار الساعة في المسجد النبوي.. فرق متخصصة للتحقّق من سلامة مياه زمزم وتوزيعها

ويبدأ عمل فريق المختبر في التحقق من سلامة مياه زمزم بالمسجد النبوي فور وصول صهاريج نقل مياه زمزم من مكة المكرمة التي يبلغ عددها 20 صهريجاً يومياً، يتم أخذ عينات من حمولتها مباشرة للتأكد من سلامة المياه وفق عملية تحليل دقيقة يتم خلالها فحص العيّنات بواسطة أحدث الأجهزة التقنية للكشف عن أي مستوى من الملوثات قد تؤثر على جودة المياه أثناء عملية التعبئة وبعدها أو النقل, فلا يسمح بتوزيع المياه إلا بعد التحقّق من سلامة العينة ومطابقتها لمعايير وصلاحية الاستهلاك.