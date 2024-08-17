الفائزون بذهبية أولمبياد "أذكى" يختتمون مشاركتهم في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد

كما تخلل البرنامج ورش عمل وأنشطة، تم تصميمها لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الطلبة في بيئة محفزة، تساعدهم على النهوض بقدراتهم المعرفية والذهنية في هذه المجالات التقنية المتقدمة، علاوة على دعم قدراتهم العلمية التي اكتسبوها في أولمبياد أذكى من خلال التعلم في هذه الجامعة العريقة، والاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول.