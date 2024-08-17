الفائزون بذهبية أولمبياد "أذكى" يختتمون مشاركتهم في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد

اختتم اليوم الطلاب الفائزون بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى)، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، مشاركتهم في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد في بريطانيا.
وتلقى الطلبة المتدربون من أبناء السعودية، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، على مدى أسبوعَيْن مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتوظيف الخوارزميات لحل المشكلات العملية وفهم الآثار الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تخلل البرنامج ورش عمل وأنشطة، تم تصميمها لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الطلبة في بيئة محفزة، تساعدهم على النهوض بقدراتهم المعرفية والذهنية في هذه المجالات التقنية المتقدمة، علاوة على دعم قدراتهم العلمية التي اكتسبوها في أولمبياد أذكى من خلال التعلم في هذه الجامعة العريقة، والاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول.
وتُوِّج الطلاب المتدربون عقب نهاية البرنامج بشهادات معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC)، وحصلوا على توصية أكاديمية للدراسة في جامعة أكسفورد التي تعد من أعرق جامعات العالم.
يُذكر أن مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج الدولي التدريبي OSP بجامعة أكسفورد في بريطانيا جاء عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد (أذكى) من بين 298 طالبًا وطالبة، تنافسوا في المرحلة النهائية للأولمبياد المكون من مراحل عدة من أصل 260 ألف طالب سعودي وطالبة سعودية من المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بالسعودية، تقدموا للمشاركة في أولمبياد.