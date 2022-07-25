محليات

وفق جولات رقابية.. الرياض ومكة في قائمة مستودعات الأجهزة المنزلية المخالفة لكفاءة الطاقة

إجمالي عدد المستودعات المستهدفة بلغ 210 وغير المخالفة وصل إلى 206
وفق جولات رقابية.. الرياض ومكة في قائمة مستودعات الأجهزة المنزلية المخالفة لكفاءة الطاقة
سبق
سبق

سجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة مخالفات متنوعة فيما يخص بطاقة كفاءة الطاقة وفق جولات رقابية على مستودعات الأجهزة المنزلية للمكيفات والثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس والمجففات.

والجهات المشاركة هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وجاءت النتائج كالتالي:

إجمالي عدد المستودعات المستهدفة بلغ 210، وعدد المستودعات غير المخالفة 206، وإجمالي المستودعات المخالفة 4، والمنتجات المضبوطة 859.

وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج، ووجود بطاقة قديمة على المنتج "النجوم"، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية.

وزارة التجارة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
الرياض
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
مكة المكرمة
بطاقة كفاءة الطاقة
الأجهزة المنزلية

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