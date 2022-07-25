وفق جولات رقابية.. الرياض ومكة في قائمة مستودعات الأجهزة المنزلية المخالفة لكفاءة الطاقة

وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج، ووجود بطاقة قديمة على المنتج "النجوم"، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية.