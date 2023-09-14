"الخريف" يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بمجلس التعاون الخليجي

كما شارك الخريف، في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ65 نيابة عن وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حيث تطرّق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس، ويأتي في مقدمتها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية، والقوانين التجارية لدول المجلس، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.