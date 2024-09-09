المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يقيم ورشة عمل حول أهمية الظهور الرقمي

وأضاف المركز بأن الورشة جاءت ضمن مستهدفاته الاستراتيجية في تطوير قدرات القطاع، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز التواصل، ونشر الوعي عن القطاع محليًّا ودوليًّا، وتحقيق وصول المنظمات غير الربحية إلى المستفيدين، الذي سيساهم بالمقابل في تنمية المشهد الإعلامي للقطاع، بالتعاون مع جهات منظومة القطاع غير الربحي كافة.