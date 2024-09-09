المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يقيم ورشة عمل حول أهمية الظهور الرقمي

أقام اليوم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتعاون مع منصة إكس، ورشة عمل مخصصة لمنظمات القطاع غير الربحي، كانت تحت عنوان "دور المنظمات غير الربحية في تنمية القطاع من خلال الظهور الرقمي".
وتضمَّنت الورشة محاور مختلفة، من ضمنها مناقشة أهمية الظهور الرقمي للمنظمات غير الربحية، والتعرف على أساليب تعزيز الصورة الذهنية عبر منصة إكس، والتركيز على واقع الإعلام الرقمي وتأثيره الاتصالي في المستفيدين من خدمات القطاع.
وبيَّن المركز أنه أقام هذه الورشة ضمن عمله في تنمية القدرات لدى المنظمات غير الربحية، وأكد سعيه لإقامة ورش عمل أخرى بالتعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي؛ إذ تُعنى هذه الورش بتفعيل الظهور الرقمي للمنظمات غير الربحية في السعودية على مختلف الوسائل الإعلامية الرقمية.
وأضاف المركز بأن الورشة جاءت ضمن مستهدفاته الاستراتيجية في تطوير قدرات القطاع، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز التواصل، ونشر الوعي عن القطاع محليًّا ودوليًّا، وتحقيق وصول المنظمات غير الربحية إلى المستفيدين، الذي سيساهم بالمقابل في تنمية المشهد الإعلامي للقطاع، بالتعاون مع جهات منظومة القطاع غير الربحي كافة.
وذكر المركز أن الورشة شهدت حضور أكثر من 160 من منسوبي القطاع والعاملين فيه من مختلف المنظمات غير الربحية والمجالات التنموية التي تنشط فيها، مشيرًا إلى حرص القطاع ومنسوبيه على تطوير الكفاءات البشرية، والتكامل في ذلك بين المركز وجهات منظومة القطاع كافة.