هيئة النقل تعتمد الهوية الجديدة لمركبات نشاط نقل السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء "مدة سنة" للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة، الذي سيبدأ في 26 من شهر نوفمبر المقبل من هذا عام 2022م.