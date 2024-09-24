"جسفت" تحتفي باليوم الوطني الـ94 بتعزيز دور الفنون في رؤية المملكة

أكدت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، الدكتورة هناء الشبلي، في كلمتها بمناسبة اليوم الوطني الـ94؛ أن اليوم الوطني يمثل ذكرى مجيدة لكل مواطن سعودي؛ تعبيرًا عن وحدة المملكة التي تحققت على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.