"جسفت" تحتفي باليوم الوطني الـ94 بتعزيز دور الفنون في رؤية المملكة

أكدت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، الدكتورة هناء الشبلي، في كلمتها بمناسبة اليوم الوطني الـ94؛ أن اليوم الوطني يمثل ذكرى مجيدة لكل مواطن سعودي؛ تعبيرًا عن وحدة المملكة التي تحققت على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.
وأشارت إلى أن المملكة لم تعد فقط قبلة إسلامية، بل أصبحت مركزًا سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا عالميًّا بفضل جهود القيادة الرشيدة.
وأوضحت "الشبلي" أن "جسفت" تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تنظيم المعارض الجماعية والورش الفنية؛ دعمًا لبرنامج جودة الحياة وتعزيز مكانة الفنون والثقافة في المملكة.