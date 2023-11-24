مطاعم وأركان وعربات طعام تثري تجربة زائري مهرجان الوليمة للطعام السعودي

يُثري مهرجان الوليمة للطعام السعودي، بنسخته الثالثة، تجربة زائريه، من خلال التنوع الكبير في المطاعم والأركان وعربات الطعام المشاركة طيلة فترة انعقاده، من 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
ويلفت الزائر تنوّع المطاعم ما بين فاخرة ومتوسطة، تساندها أركان تقدم منتجات متنوعة، مثل الركن المختص بـ(حليب النوق) بنكهات مختلفة، إذ يوضح (سيف العنزي) أن الركن يحيي التراث والهوية السعودية، ويقدمون حليب الإبل ومشتقات الحليب، بثلاث نكهات مختلفة هي الهيل والبرتقال والخزامى، خالية من اللاكتوز، والحليب السادة.
كما توجد أجبان مشتقة من حليب الإبل، واللبنة، والقشطة، وأجبان بالفلفل، والمهلبية، والزبدة، وكذلك عصائر باردة ممزوجة بحليب الإبل، بأربع نكهات هي التفاح الأخضر، والكيوي، والهيل، وفاكهة (باشن فروت)، وكذلك القهوة بحليب الإبل.
إلى ذلك، تقام في مهرجان الوليمة ورش طهي تصل إلى 30 ورشة، وذلك في ثلاث محطات مختلفة؛ تشمل: المخبوزات، والطهي العام، وتحضير المشروبات، التي جُهزت جميعها بجميع أدوات الطهي والمواد اللازمة، ويمكن شراء تذاكرها بشكل مستقل عن تذاكر الفعالية.
يشار إلى أن مهرجان الوليمة للطعام السعودي يفتح أبوابه للزوار من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة صباحاً.