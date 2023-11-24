مطاعم وأركان وعربات طعام تثري تجربة زائري مهرجان الوليمة للطعام السعودي

إلى ذلك، تقام في مهرجان الوليمة ورش طهي تصل إلى 30 ورشة، وذلك في ثلاث محطات مختلفة؛ تشمل: المخبوزات، والطهي العام، وتحضير المشروبات، التي جُهزت جميعها بجميع أدوات الطهي والمواد اللازمة، ويمكن شراء تذاكرها بشكل مستقل عن تذاكر الفعالية.