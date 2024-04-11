"إغاثي الملك سلمان" يوزع 243 حقيبة إيوائية في ولاية الخرطوم بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 243 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 1.398 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من ناحية أخرى، قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بزيارة لمرضى مركز الغسيل الكلوي في محافظة المهرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من المسؤولين, وجرى خلال الزيارة الاطمئنان على المرضى والاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز لأمراض الكلى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم بعض الهدايا للمرضى بهذه المناسبة.
جاء ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في اليمن في شتى المجالات ومنها القطاع الصحي.