"إغاثي الملك سلمان" يوزع 243 حقيبة إيوائية في ولاية الخرطوم بالسودان

من ناحية أخرى، قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بزيارة لمرضى مركز الغسيل الكلوي في محافظة المهرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من المسؤولين, وجرى خلال الزيارة الاطمئنان على المرضى والاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز لأمراض الكلى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم بعض الهدايا للمرضى بهذه المناسبة.