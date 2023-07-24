في تخصص "علم الدم والمناعة".. "جامعة نجران" تعلن عن توفر وظائف عقود تعاون للرجال

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على شهادة الدكتوراه، أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، وإحضار معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وتخصص الدكتوراه أو ما يعادلها في علم الدم والمناعة، وأن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، إضافة إلى الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أو الخاص؛ للاستعانة بالخدمات لمدة فصل دراسي.