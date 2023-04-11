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ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور جراهام

استعرضا علاقات الصداقة بين البلدَيْن وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك
الأمير محمد بن سلمان و السيناتور ليندسي جراهام
الأمير محمد بن سلمان و السيناتور ليندسي جراهام
واس
واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى السعودية مارتينا سترونغ، ومساعد السيناتور ليندسي آرون ستركيلاند.

الأمير محمد بن سلمان
السيناتور ليندسي جراهام

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