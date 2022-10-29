مجلس التعاون يستنكر تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا بشأن استضافة قطر كأس العالم

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022 تعد مصدر فخرٍ واعتزازٍ مستحق، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.