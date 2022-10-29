مجلس التعاون يستنكر تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا بشأن استضافة قطر كأس العالم

استنكر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات نانسي فيزر وزيرة داخلية ألمانيا الاتحادية، بشأن استضافة دولة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكّد الحجرف، موقف دول مجلس التعاون الداعم لقطر في التصدّي لأيّ تدخلٍ في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، باعتبارها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022 تعد مصدر فخرٍ واعتزازٍ مستحق، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.