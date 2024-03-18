"الضمان الصحي": يحق الحصول على العلاج في الحالات الطارئة خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية

أفاد مجلس الضمان الصحي أنه في حال التعرض لحالة صحية طارئة؛ يحق الحصول على المعالجة الطبية خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وقال المجلس: للمستفيد الحق في الحصول على المعالجة الطبية في الحالات الطارئة حسب تصنيف وزارة الصحة، ويحصل المستفيد على المعالجة الطبية دون الرجوع لشركة التأمين للموافقة.
وأضاف: لا يلزم المستفيد بدفع تكاليف الخدمات العلاجية المقدمة، ويقوم مقدم الخدمات الرعاية الصحية بإشعار شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.
ونوه المجلس بأنه في حال تأخر مقدم الخدمة عن رفع الحالة، يحق لشركة التأمين إسقاط حقه بالتعويض ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف العلاج حتى تاريخ الإبلاغ بالحالة الطبية.