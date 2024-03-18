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"الضمان الصحي": يحق الحصول على العلاج في الحالات الطارئة خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية

لا يلزم الرجوع لشركة التأمين للموافقة.. والإخطار يكون في 24 ساعة من وقت استقبال الحالة