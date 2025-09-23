خميس بن رمثان.. ذاكرة الصحراء وبوصلة النفط و رمزًا وطنيًا في مسيرة الاكتشاف والتأسيس

واصل خميس بن رمثان عمله مع شركة "أرامكو" (سوكال سابقًا)، وعُيّن موظفًا رسميًا عام 1942م، وظل يعمل مع فرق الجيولوجيين حتى أواخر الخمسينيات الميلادية، كما عمل في مركز الأبحاث العربية التابع للشركة وأسهم في أنشطته، وكان له دورٌ بارزٌ في إطلاق أسماء لعدد كبير من المواقع والجبال التي ما زالت تعرف بها حتى اليوم، في إسهام يعكس دوره في التأسيس المعرفي والجغرافي لصناعة النفط.