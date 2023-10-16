"المعجب": النيابة العامة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لتحقيق الرؤى القضائية لبلدان الخليج

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر والذي عُقِدَ عن بُعد في شهر أكتوبر من العام الماضي.