"المعجب": النيابة العامة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لتحقيق الرؤى القضائية لبلدان الخليج

ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفد النيابة العامة المشارك في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقِدَ اليوم في العاصمة العمانية مسقط.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر والذي عُقِدَ عن بُعد في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وألقى النائب العام كلمةً عبّر فيها عن شكره للجهود التي تُبذل في مجالات التعاون المشترك، الذي يأتي إضافة هامة ومتوجاً لمسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت إلى أن النيابة العامة وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل وتسخير الإمكانات لتسهيل الأعمال المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة والقيام بكل ما يمكن أن يقدم في إطار عمل تكاملي ومشترك.
وقال "المعجب": "إن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستدام، وتوحيد الخطط للتعامل مع أهداف الرؤى القضائية لبلداننا يكفل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات المتوافرة لدول المجلس سواء في الشق التنظيمي أو القضائي، والدور المنوط بمنظومتنا العدلية لهو حمل كبير يجب أن ننهض لمستواه ونثابر على تطويره وصقل مهاراتنا القانونية والنظامية لتحقيق أهدافه، والتي نأمل أن تكون مواكبة للرؤى الأخرى لأهداف هذا الكيان الشامخ.
وشهد اللقاء عرض التجارب الناجحة للنيابات العامة والادعاء العام؛ بهدف تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس ورفع مستوى الكفاءة لمنسوبي تلك القطاعات.
وفي ختام اللقاء، تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، كما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات؛ لرفعها إلى الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده العام المقبل.