الشرقية .. استشاري يعلن عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم الناجم عن فرط هرمون الألدوستيرون

امتدح الدكتور ياسر الحسن، الطبيب السابق في مستشفى الملكة إليزابيث بمدينة برمنغهام البريطانية، واستشاري الغدة الكظرية، الجهود الطبية والتوعوية التي تبذلها المملكة في مجال التشخيص المبكر لأمراض السكري والغدد، مؤكدًا أن هذه الجهود "لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة"، ومشيدًا بدعم برنامج "جودة الحياة" لمبادرات التوعية الصحية في المملكة.
وكشف الدكتور الحسن، خلال مشاركته في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة بالخبر، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، عن توصل علمي لعلاج جديد لارتفاع ضغط الدم الناتج عن فرط هرمون "الألدوستيرون". وأوضح أن الغدة الكظرية تعمل "كمصنع للهرمونات" وتفرز أربعة أنواع أساسية، وأي خلل في وظيفتها يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم المرتبط بزيادة هذا الهرمون، والذي ارتفعت نسبة تشخيصه عالميًا من 1% في سبعينيات القرن الماضي إلى نحو 12% حاليًا.
كما عرض الحسن نتائج أبحاث حول مرض وراثي في هرمون "الكورتيزول" ينتج عن عيب جيني متوارث، يظهر بشكل خاص في حالات زواج الأقارب، ويسبب خللًا في تصنيع الغدة.
وأشار إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على دواء جديد لعلاج فرط هرمون "الألدوستيرون"، بعد نشر نتائجه في مجلة علمية محكمة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، مبينًا أن خيارات العلاج تشمل التدخل الجراحي أيضًا. كما تطرق إلى ندرة سرطان الغدة الكظرية، موضحًا أنه يصيب ما بين 1 إلى 2 لكل مليون شخص، أي ما يعادل نحو 30 إلى 60 حالة سنويًا في المملكة.