الشرقية .. استشاري يعلن عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم الناجم عن فرط هرمون الألدوستيرون

وأشار إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على دواء جديد لعلاج فرط هرمون "الألدوستيرون"، بعد نشر نتائجه في مجلة علمية محكمة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، مبينًا أن خيارات العلاج تشمل التدخل الجراحي أيضًا. كما تطرق إلى ندرة سرطان الغدة الكظرية، موضحًا أنه يصيب ما بين 1 إلى 2 لكل مليون شخص، أي ما يعادل نحو 30 إلى 60 حالة سنويًا في المملكة.